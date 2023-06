THQ Nordic promet une version boîte (en quantité très limitée) pour tous ses futurs jeux PC THQ Nordic promet une version boîte (en quantité très limitée) pour tous ses futurs jeux PC

Alors que les versions boîtes se mettent soudainement à disparaître même sur consoles pour de gros AAA, avec notamment Alan Wake 2 et Like a Dragon Gaiden, THQ Nordic fait l'exact inverse en annonçant le retour d'éditions physiques sur PC, certes en quantité très limitée, mais cela fera toujours plaisir aux collectionneurs.



Et pas de jaloux car l'éditeur annonce que l'intégralité de ses futurs jeux sera concernés, dont Gothic 1 Remake, Alone in the Dark, Trine 5 (etc), avec pour premier exemple Jagged Alliance 3 (14 juillet) dont le découpage sera comme suit, avec numéro de série à la clé.



Edition standard :

- 1500 unités en Allemagne

- 999 unités dans le reste du monde

- 1 exemplaire réservé aux archives d'Embracer



Edition Collector :

- 200 unités en Allemagne

- 100 exemplaires réservés à l'équipe du jeu

- 749 dans le reste du monde

- 1 exemplaire réservé aux archives d'Embracer



Notez d'ailleurs que c'est ce même THQ Nordic qui a fait du pied à Epic Games pour publier une version boîte de Alan Wake 2.