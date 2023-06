[Rumeur] Une Complete Edition pour Shin Megami Tensei V bientôt officialisé [Rumeur] Une Complete Edition pour Shin Megami Tensei V bientôt officialisé

Utilisateur connu du forum chinois A9VG, le leaker Diandong Langke Lu Xun a déjà de nombreux coups à son actif dont la date de sortie d'Armored Core VI ou encore l'annonce de Monster Hunter Rise sur PlayStation & Xbox, et refait parler de lui avec de nouveau un message cryptique laissant entendre l'annonce d'une « Complete Edition » de Shin Megami Tensei V.



Sur ce point, il peut très biens s'agir à nouveau d'une exclusivité Switch, pourquoi pas annoncé dans un proche Nintendo Direct également en rumeur, mais on se souviendra également d'autres bruits de couloirs datant du début d'année, évoquant l'envie pour Atlus de ressortir l'épisode précité sur PC, PlayStation & Xbox, mais également une compilation de Shin Megami Tensei IV et une version Xbox de Shin Megami Tensei III : Nocturne HD. Et à l'instar de Persona, avec la totale Day One dans le Game Pass à chaque fois.