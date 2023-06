Charts Japon : Zelda TOTK garde le trône en attendant le lancement de Street Fighter 6

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 22 au 28 mai 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et on reste dans l'actuelle routine avectoujours au sommet pour 1,5 million d'unités écoulées en physique (et vers les 2 millions avec le numérique), une Switch qui ne semble pas avoir compris que sa carrière est censée arriver à terme, et une PlayStation 5 qui maintient plus ou moins le rythme en attendant les prochaines sorties.Et justement, c'est la semaine prochaine que nous découvrirons les effets de, avant de passer à des choses plus sérieuses avec