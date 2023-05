Alan Wake 2 prend RDV pour le Summer Game Fest

Personne ne semblait y croire maisverra bien le jour cette année, précisément le 17 octobre (PC, PlayStation 5 et Xbox Series), malheureusement uniquement en dématérialisé par décision d'EGS Publishing (chose que Remedy essaye tant bien que mal de défendre) mais l'espoir reste permis de voir un distributeur intéressé un jour ou l'autre. THQ Nordic a d'ailleurs levé la main pour rappeler qu'ils s'étaient spécialement amusés à l'époque à proposer une version boîte du premier sur PC. Au cas où.Bref, on revient sur cela juste pour dire que Geoff Keighley vient de promettre queferait partie du Summer Game Fest (du 7 au 10 juin) avec une présentation bien fraîche spécialement dédiée au gameplay. On prend.