Leslie Benzies balance quelques visuels de son projet communautaire EVERYWHERE Leslie Benzies balance quelques visuels de son projet communautaire EVERYWHERE

Leslie Benzies, l'ancienne pointure de Rockstar et de Grand Theft Auto, continue de mettre en place son gros projet EVERYWHERE, qui si vous ne l'avez pas encore compris représente un peu un croisement entre Second Life avec la possibilité de vous promener dans Utropia aux cotés de tonnes d'autres joueurs (3 screens ci-dessous) mais aussi et surtout de vous promener dans des quartiers spécifiques où vous pourrez croiser des portails afin de vous essayer à des créations d'autres joueurs, en l'occurrence dans un premier temps les jeux de course et les TPS (voir les 2 autres screens).



En gros pour le second point ce que proposent Roblox, Minecraft et Fortnite pour ne citer qu'eux, mais avec un rendu disons plus « moderne ».



Et pour rappel, EVERYWHERE sera également une plate-forme du studio pour ses propres jeux, dont MindsEye est le premier annoncé.