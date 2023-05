[RUMEUR] Une date pour EA Sports WRC 23 [RUMEUR] Une date pour EA Sports WRC 23

Désormais entre les droits de Electronic Arts, en tout cas jusqu'en 2027, la franchise WRC reviendra selon les sources du ninja « Billbil-kun » le 28 juillet 2023, sous le nom de EA Sports WRC 23, et ce uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series avec l'apport d'un Season Pass qui couvrira 5 saisons de contenu.



Le développement semble rapide mais il faut savoir que la Dirt TEAM est derrière le projet, justement conçu à partir des restes d'un DiRT annulé en cours de route. Parmi les premières infos :



- Officialisation courant juin

- 16 classes de bolides

- Possibilité de développer son propre véhicule

- Tout ce qu'il faut de personnalisation visuelle et specs