Game Freak (Pokémon) en partenariat avec Take-Two pour une nouvelle licence Game Freak (Pokémon) en partenariat avec Take-Two pour une nouvelle licence

Même si les plus renseignés ici-bas sont parfaitement au courant, beaucoup ignorent que Game Freak (studio lead de Pokémon) n'appartient pas à Nintendo. Ils sont même totalement indépendant, ayant pu par exemple sortir avec SEGA le platformer Tembo : The Badasse Elephant partout… sauf sur une machine Nintendo.



Et justement, entre deux aventures de Pikachu et ses 1000 copains, Game Freak vient d'annoncer un partenariat avec la Private Division de Take-Two pour préparer Project Bloom, un jeu de type action-aventure sous une toute nouvelle licence qui se fera quand même attendre : durant l'année fiscale 2026, donc quelque part entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026. Hors report. Et sur des supports encore non annoncés.



On repartira avec cette petite phrase de Take-Two, pleine de cynisme non souhaité : « Nous sommes prêts à aider Game Freak à libérer son potentiel. » En attendant d'en voir le rendu graphique, en voici un premier artwork, plutôt joli il est vrai.