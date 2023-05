Respawn prépare une nouvelle licence, signée par le réalisateur de Titanfall 1 & 2 Respawn prépare une nouvelle licence, signée par le réalisateur de Titanfall 1 & 2

Respawn ne veut pas chômer et on ne leur en voudra pas. Car alors que Star Wars Jedi : Survivor vient tout juste de sortir, qu'un troisième épisode semble inéluctable mais peut-être pas avant deux autres projets Star Wars (un FPS par le co-créateur de Medal of Honor, mais aussi un STR en collaboration avec Bit Reactor, des anciens de Firaxis) et que Apex Legends continue sa très belle carrière (avec le renfort d'un troisième studio dédié), la boîte vient de lancer un nouveau chantier. Encore un.



C'est le boss Vince Zampella qui a officialisé l'information auprès de Axios, évoquant pour l'heure une « très petite équipe » encore aux premiers stades de développement pour ce qui sera une nouvelle licence. Donc pas Titanfall 3, vous venez de comprendre, mais peut-être des traces vu que le projet est dirigé par Steve Fukuda… réalisateur de Titanfall et Titanfall 2.



En espérant qu'il ne soit pas annulé...