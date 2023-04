Epic Games : un unique abonnement pour réunir les Pass de Rocket League et Fortnite

Vous connaissez le Game Pass, mais avez-vous entendu parler du Pass Pass ? Bon ça ne s'appelle pas comme tel mais sachez que Epic Games est peut-être en train de lâcher le début d'un concept qui sera éventuellement repris ailleurs à l'avenir : un abonnement réunissant plusieurs Pass. C'est le progrès.Plus exactement, ceux qui jouent àconnaissent probablement le « Pass Fortnite Club » à 11,99€ par mois donnant accès mensuellement à un skin et des accessoires exclusifs ainsi que le Pass du jeu en question, ou 1000 V-Bucks si vous possédez déjà la chose (commun quand une Saison dure 3 mois). Eh bien sachez que désormais et sans surcoût, le « Club » en question intègre le Pass saisonnier de(en plus de divers bonus chaque mois) pour rameuter un peu plus de monde à la fois dans ce dernier et inversement, et on imagine déjà qu'il pourrait en être de même un jour pourEncore un modèle d'avenir ?