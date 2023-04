PS Plus Extra : 4 autres départs le 15 mai

Comme nous le savons depuis quelques jours, le premier coup de balai majeur du PS Plus Extra aura lieu le 15 mai prochain avec environ 30 jeux qui quitteront le service, dont la liste est à retrouver, mais sachez que 4 autres viennent de se placer sur l'embarcadère pour la même date :(remaster)(remaster)Pour compenser, de nouveaux titres PS Plus Essential arriveront mardi prochain (liste affichée mercredi) ainsi qu'une nouvelle salve Extra le 16 mai, incluant le très WTFen Day One, compatible PSVR 1 & 2.