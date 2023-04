The Division dévoilera son avenir demain soir The Division dévoilera son avenir demain soir

Demain soir, jeudi donc, Capcom nous donnera des nouvelles de Street Fighter 6 aux alentours de minuit avec « de grandes nouvelles », mais sachez également que c'est quelques heures avant, à 20h précisément, que Ubisoft tiendra un Live pour dévoilera l'avenir de la franchise The Division.



Trois jeux seront mis en avant (hors éventuels surprises) :



- The Division 2 avec la feuille de route de sa cinquième année de carrière et une présentation du nouveau mode Descent.



- The Division Resurgence, celui qui se veut un véritable épisode mobile AAA offrant autant d'arguments que les principaux jeux.



- The Division Heartland, le mystérieux projet F2P sur PC/consoles semblant aller vers une sorte de « Dark Zone » grand format (du PVP & PVPVE à 45 joueurs).



Si tout cela ne vous intéresse pas, dîtes vous que ça a le mérite d'éponger à l'avance le show Ubisoft Forward attendu en juin.