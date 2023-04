Diablo IV est désormais GOLD

L'attente fut longue même si moindre que de nombreux exemples sans aller jusqu'aux arlésiennes, et c'est donc trois ans et demi après son annonce initiale (précédée d'une vague de rumeurs) quefranchit l'étape du passage GOLD.Le développement est terminé donc, chose qui ne veut plus rien dire aujourd'hui hormis la certitude qu'il sera bien présent sur PC et consoles le 6 juin prochain. L'équipe est évidemment toujours au charbon, déjà pour un probable patch Day One (et ils sont larges, à 7 semaines du lancement), mais surtout pour assurer un suivi de plusieurs années par un rythme de contenu neuf à chaque saison.