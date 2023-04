[Rumeur] Tango Gameworks sur un J-RPG [Rumeur] Tango Gameworks sur un J-RPG

Insider désormais connu du milieu depuis le coup de Overdose, les remasters de Baten Kaitos ou encore Soul Hackers 2 dans le Game Pass, celui qui se fait nommer « eXtas1s » vient de balancer une information très intéressante : Tango Gameworks travaille actuellement sur deux projets en parallèle, et l'un sera un J-RPG.



Surprenant au préalable pour le studio auteur de The Evil Within, mais tout de même moins quand on se souvient des propos de Shinji Mikami avant son départ (pour la retraite ?) : souhaiter que la boîte ne reste pas cantonnée au survival-horror. D'où Hi-Fi Rush d'ailleurs.