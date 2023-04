Ubisoft+ sur Xbox : plus qu'une question d'heures ? Ubisoft+ sur Xbox : plus qu'une question d'heures ?

L'officialisation et l'arrivée du service Ubisoft+ sur supports Xbox n'est probablement plus qu'une question d'heures, ou dans le pire des cas « de jours », vu que tout pointe vers une annonce imminente : la publicité vient d'apparaître aussi bien sur le Xbox Store que l'Ubisoft Store, ne menant pour l'heure qu'à un message d'erreur (encore un coup du stagiaire sûrement).



Sauf surprise de dernière minute, l'offre Ubisoft+ devrait être distincte du Game Pass Ultimate (contrairement à l'EA Play), ce qui ne serait pas étonnant vu la valeur plus importante du service Ubisoft qui propose un accès Day One à l'intégralité des jeux de son catalogue dans les éditions spéciales incluant les différentes Season Pass.



Sur PC, le prix est de 14,99€ par mois mais rien ne dit encore qu'il en sera de même sur Xbox vu que l'offre sera indéniablement moindre (l'Ubi+ sur PC donne également accès à quelques jeux tiers & indés notamment).