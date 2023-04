Après la sortie de Resident Evil 4 Remake, Capcom s'envole toujours plus haut en bourse Après la sortie de Resident Evil 4 Remake, Capcom s'envole toujours plus haut en bourse

Comme vient de le noter le consultant de l'industrie JV, Serkan Toto, Capcom a plus que jamais la confiance des actionnaires : la valeur boursière a atteint aujourd'hui un pic de 4.865 yens, soit environ 36,42$ l'action, un record dans l'histoire de l'éditeur qui revient décidément de très loin.



En effet, il y a 10 ans, le cours de l'action de Capcom n'était que de 390 yens (2,92€), période où l'éditeur semblait faire les fonds de tiroirs (coucou Lost Planet 3) avant d'aborder la génération PS4/One bien difficilement faute de sorties notables. Il faudra attendre 2017, avec Resident Evil 7, l'annonce de Monster Hunter World et l'expansion des ventes numériques (grâce aux promos) pour voir une lente mais notable montée en puissance, des revenus de plus en plus importants chaque année et donc une valeur boursière multipliée par 16. Bravo.