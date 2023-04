Saints Row aura du contenu neuf en 2023

Encore moins porteur qu'à l'époque PS360,entend bien ne pas trahir ses promesses initiales en matière de suivi et même s'il n'a pas rencontré un succès aussi important qu'attendu, ce soft reboot proposera du contenu neuf tout au long de l'année comme le révèle la feuille de route publié par Volition.11 avril :- DLC gratuit feat.(skins + arme inédite)Courant mai :- Un nouveau quartier, une refonte du système de combat et un mode Selfie (gratuit).- Un DLC scénarisé avec skins et events (Pass payant).Courant juillet :- Diverses améliorations et nouvelles options (gratuit).- Un nouveau mode solo (Pass payant).Courant août :- Nouveau quartier et améliorations (gratuit).- Un DLC scénarisé avec nouveaux ennemis, skins et events (Pass payant).