ARK II prend beaucoup de retard... pour laisser ARK I accueillir un remake

Mauvaise nouvelle pour les fans de survie et de Vin Diesel,n'arrivera pas cette année même si l'on sentait le report arriver faute de nouvelles, mais carrément pour fin 2024 afin de laisser l'équipe peaufiner au mieux l'expérience tout en domptant au maximum les outils proposés par l'indéniablement performant Unreal Engine 5. Que ce soit la bonne ou qu'un nouveau retard soit validé d'ici-là, le titre sortira quoi qu'il arrive sur PC, Xbox Series et directement dans le Game Pass.Patience, mais de quoi bouffer en attendant pour les amateurs avec l'annonce de… un remaster de, et même son remplaçant vu que lorsque cette refonte sera lancée courant août 2023 (PC, PS5, Xbox Series),sera effacé des stores et les serveurs fermés.A quoi s'attendre pour ce remaster ?- Tournera sous Unreal Engine 5- Améliorations graphiques et nouveaux effets (textures, eau, végétation...)- Inclura toutes les extensions mais également les cartes dites « non-canon »- Ces dernières s'ajouteront au fil du temps- Total cross-play & save- Compatibilité des mods PC sur consoles- Les moddeurs pourront tarifer leurs créations et récupérer 50 % des gains- Nouveau mode de jeu avec la carte qui va avec- Personnalisation plus poussée- Nouveau lobby (également local)- Nouvelle mini-map- Option vue à la troisième personne- Rééquilibrage du gameplay, corrections de bugs...Par contre niveau prix, faut suivre :- Il n'y aura pas d'upgrade gratuite comme payante (les possesseurs du jeu d'origine pourront transférer leurs saves sur des serveurs en attendant de la récupérer sur la nouvelle version, et pourront continuer de jouer séparément sur l'original en solo ou sur des serveurs privés sur PC).- Sur PlayStation 5,coûtera 39,99€.- Sur Xbox Series et PC, c'est bundle obligatoire à 49,99€ incluantet(dont un accès anticipé à la future bêta de ce dernier), ce qui est un peu dommage pour les abonnés Game Pass.Et qui dit résurrection dit nouvelles extensions, avec 19,99€ pour l'Explorer's Pass (Extension 1 fin d'année et Extension 2 début 2024) et également 19,99€ pour le Genesis Pass (Extension 3 début 2024 et Extension 4 printemps 2024).Vous savez tout, et ne manque qu'un trailer pour illustrer tout ça...