Resident Evil 4 Remake : les modes Mercenaires et Separate Ways bien prévus, mais pas tout de suite

Il ne reste qu'une petite semaine à patienter avant que chaque intéressé puisse découvrir chacun des tréfonds de Resident Evil 4 Remake, et pour ceux qui s'interrogeraient face à l'absence de communication sur les deux modes bonus de l'original, pas d'inquiétude, c'est apparemment prévu. Mais pas au lancement.



Dusk Golem indique en effet que Capcom compte bien rajouter le mode Mercenaires et « Separate Ways », mais après la sortie via des DLC gratuits. Le premier arrivera d'ailleurs le plus vite, tandis qu'il faudra un peu patienter pour redécouvrir l'aventure bonus mettant en avant Ada Wong, avec d'ailleurs un contenu plus riche selon les mêmes sources.



Rappelons enfin qu'un mode PlayStation VR2 est également au programme, sans que l'on sache encore exactement à quoi s'attendre.