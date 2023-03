Exoprimal : nouvelle bande-annonce, date de lancement et un Day One dans le Xbox Game Pass

La surprise de la date de lancement avait été éventée plus tôt dans la journée (le 14 juillet) mais il restait une information majeure pour: c'est Day One dans le Game Pass, et ça en arrangera ceux qui n'étaient pas prêts à cracher 60 boules (et encore, édition standard) pour un jeu qui ne cache pas la présence d'un Battle Pass payant (un autre gratuit).On vous laisse avec la bande-annonce pour bien montrer que, malgré son évidente orientation multi, cette nouvelle IP aura bien un scénario.- Pour les intéressés, la bêta ouverte aura lieu le week-end du 17 au 19 mars.