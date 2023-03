Wo Long s'offre un très bon départ sur Steam Wo Long s'offre un très bon départ sur Steam

Il faudra encore quelques jours pour avoir une idée des ventes de lancement de Wo Long : Fallen Dynasty mais on sait au moins que sur Steam, les choses semblent bien passer : en dépit de mauvaises critiques dues à une optimisation PC assez moyenne, la nouvelle licence de la Team Ninja s'est offert un pic de 75.000 joueurs le jour de sa sortie, ce qui en fait potentiellement le meilleur démarrage dans l'histoire de Koei Tecmo, devant Nioh 2 (environ 41.000, avec du retard par rapport à la version PS4) et le plus récent Wild Hearts (seulement 28.000).



Tout cela en prenant en compte la concurrence du Game Pass PC où le titre est disponible sur le service en Day One, et nous verrons bien comment les choses se passent sur la longueur. Pour rappel, la franchise NiOh est parvenu au fil des années à dépasser les 7 millions d'unités écoulées.