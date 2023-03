Star Wars Jedi : Respawn souhaite une trilogie, et a déjà des idées pour un troisième épisode Star Wars Jedi : Respawn souhaite une trilogie, et a déjà des idées pour un troisième épisode

Les choses ne sont pas encore pleinement signées chez Electronic Arts mais néanmoins déjà à l'esprit de Respawn : le réalisateur Stig Asmussen vient de déclarer auprès d'IGN avoir conçu la franchise Star Wars Jedi comme une trilogie, et des idées sont déjà sur le papier pour le troisième épisode dont le développement n'a évidemment pas encore débuté. La seule chose que Asmussen peut dire, c'est qu'il est « assez certain » que l'équipe passera sous Unreal Engine 5 si le chantier est validé par l'éditeur.



Chaque chose en son temps, et nous verrons bien si Star War Jedi : Survivor (28 avril 2023) fait aussi bien que Fallen Order, dont nous ne connaissons pas les ventes exactes, si ce n'est « supérieures à 8 millions ».