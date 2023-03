The Wolf Among Us 2 reporté en 2024

Telltale Games sait qu'il mise tout son grand retour sur, et préfère ne prendre aucun risque aussi bien en terme de qualité que pour l'image de l'entreprise : prévu un temps pour 2019 et sans cesse repoussé depuis, cette attendue suite n'arrivera toujours pas cette année mais pour 2024.En cause, l'envie d'éviter au mieux le crunch et l'épuisement de l'équipe, et profiter d'un laps de temps pour transférer le chantier vers l'Unreal Engine 5 (auparavant UE4).Patience...