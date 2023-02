[Rumeur] Hogwarts Legacy... adapté en série TV ? [Rumeur] Hogwarts Legacy... adapté en série TV ?

Warner Bros continue de se féliciter du succès de Hogwarts Legacy, et si aucune extension n'est pour l'heure à prévoir selon les mots mêmes d'Avalanche (qui on s'en doute ne se fera en revanche pas prier pour une suite), la maison-mère a trouvé une bonne idée pour étendre ses revenus, et on aurait limite pu voir le coup venir.



Car après The Witcher, The Last of Us et tellement d'autres, Hogwarts Legacy devrait avoir droit à son adaptation directe en série TV chez HBO Max selon les sources renseignées de Giant Freakin Robot. En attendant un reboot ciné de Harry Potter ?