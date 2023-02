Blumhouse (Megan, Insidious, Get Out...) va se lancer dans l'édition de jeux d'horreur Blumhouse (Megan, Insidious, Get Out...) va se lancer dans l'édition de jeux d'horreur

Très connu dans le monde du cinéma et potentiellement considéré comme une vraie usine à gaz en matière de films d'horreur « nouvelle génération », Blumhouse Productions va tenter la voie du jeu vidéo en annonçant l'ouverture de sa branche simplement nommée Blumhouse Games, sans surprise spécialisée dans les jeux qui font peur à destination de tous les supports (PC, consoles, mobile).



Pas de chantier direct néanmoins vu que la branche agira comme une sorte d'éditeur, prêtant ses franchises à des indépendants pour des projets « inférieurs à 10 millions de dollars ».



A voir et si la société s'est récemment démarquée avec M3GAN et il y a quelques années le surprenant Get Out, elle a surtout tout le catalogue requis pour essayer un jour la VR entre Paranormal Activity, Sinister, Insidious, Ouija, etc.