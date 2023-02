Finalement, il y aurait bien un nouveau Call of Duty ''Premium'' pour la fin d'année Finalement, il y aurait bien un nouveau Call of Duty ''Premium'' pour la fin d'année

Quel que soit l'insider, tout le monde s'accordait à dire via de multiples sources que 2023 serait l'exception à la règle avec l'absence de Call of Duty pour les fêtes de fin d'année, remplacé par une sorte d'extension Anniversary avec sa propre campagne solo.



Mais les plans ont changé et afin de ne pas perturber la communauté, désormais habituée au suivi gratuit, Tom Henderson comme Jason Schreier font savoir que finalement, l'épisode de fin 2023 sera bien autonome et marketé comme tel, sans que le contenu ne soit changé :



- Une campagne solo (le thème n'a pas encore fuité)

- La plupart des maps multi seront des cartes refaites des anciens épisodes

- Toujours en collaboration avec de multiples studios, mais Sledgehammer en lead

- Toujours cross-gen

- Deux semaines de bêta

- Comme pour MWII, la campagne en accès anticipé pour ceux qui préco