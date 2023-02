Un nouveau Nacon Connect pour début mars Un nouveau Nacon Connect pour début mars

Alors que se prépare ce soir le nouveau Nintendo Direct, l'éditeur Nacon lève au loin la main pour signaler la tenue de son deuxième « Nacon Connect », précisément le 9 mars à 19h00 avec au programme RoboCop : Rogue City, The Lord of the Rings : Gollum (qui donc ne sera pas encore disponible à cette date) ou encore Ravenswatch en plus « d'autres surprises ».



Espérons donc que les « surprises » réserveront du neuf sur Hell is Us et Test Drive Unlimited : Solar Crown, ce dernier attendant toujours son gameplay bientôt 3 ans après son annonce.