Diablo IV prend rendez-vous, avec une très probable date pour la bêta ouverte

L'heure est bientôt à la bêta ouverte de, ou en tout cas à l'annonce de la date. Interrogé sur la possibilité d'une information à ce sujet, Rod Fergusson, qui a rejoint Blizzard pour ceux qui auraient zappé, a répondu avec ironie :Et l'event en question, on l'a, avec l'IGN Fan Fest 2023 le 17/18 février oùfera part de sa présence avec du gameplay et des « annonces exclusives ».Le jeu arrivera quoi qu'il arrive le 6 juin prochain sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.