[Rumeur] Amazon aurait racheté tous les droits de Tomb Raider (jeux, films, séries...)

Selon le bien connu site US « fellowshipoffans.com » est comme son nom l'indique (plus ou moins) un spécialiste des informations autour de l'œuvre de Tolkien et c'est dans le cadre d'un papier autour des droits d'exploitation de la franchise (que Warner Bros pourrait définitivement perdre d'ici la fin d'année) que les sources du dit-site ont ensuite rebondit sur Amazon (qui exploite actuellement Le Seigneur des Anneaux) mais aussi la récente affaire Tomb Raider.



Officiellement, le prochain Tomb Raider sera édité par Amazon Games tandis qu'il se murmure chez The Hollywood Reporter que Amazon Prime s'attelle à créer un reboot en film et une série TV sur miss Croft.



Un ensemble qui vient mener à une révélation exclusive de la part du site : Amazon aurait en fait racheté la totalité des droits de Tomb Raider (mais pas Crystal Dynamics, toujours entre les mains d'Embracer) pour environ 600 millions de dollars. Un package qui inclut l'exploitation pour les jeux, films, séries, merchandising, etc.



Si confirmé, Square Enix a de quoi l'avoir sérieusement en travers de la gorge : 600 millions juste pour revendre Tomb Raider, alors que Embracer leur a racheté cette licence ainsi qu'un paquet d'autres + 3 studios… pour 300 millions.