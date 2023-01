The Last of Us : HBO signe pour la Saison 2

C'est acté moralement vu l'audience des deux premiers épisodes et les retours critiques aussi bien des professionnels que de la communauté : HBO n'a pas besoin d'attendre la fin de la diffusion des 9 épisodes depour annoncer aux cotés de Neil Druckmann qu'une Saison 2 est en préparation.Elle devrait logiquement suivre l'intrigue du deuxième jeu, et on continuera de se demander ce qu'il y aura au-delà : si « les grandes lignes » d'unsont écrites par Druckmann, ce dernier se refuse à confirmer ce troisième chapitre et a indiqué qu'il est tout à fait possible que si le scénario n'était pas à la hauteur, lasera le final de la franchise. Un très bon final d'ailleurs...