Lucid Games (Destruction AllStars) va maintenant travailler sur Sea of Thieves

Après l'échec critique et commercial de Destruction AllStars sur PlayStation 5 qui aura conduit les développeurs à rajouter des bots IA pour combler le manque d'audience en matchmaking, mais aussi la perte du reboot de Twisted Metal (transféré au first-party Firesprite), le studio Lucid Games a besoin de se refaire une santé.



Ainsi, après avoir déjà annoncé son soutien envers EA pour Apex Legends et le prochain PGA Tour, l'équipe annonce aujourd'hui entrer en collaboration avec Rare pour aider au suivi du très endurant Sea of Thieves.



Une manière de soulager les effectifs du représentant des Xbox Game Studios, et une probable occasion de donner un petit coup d'accélérateur au projet Everwild qui n'a plus donné de nouvelles depuis l'été 2020.