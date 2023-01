MGS : le doubleur de Raiden tease des annonces ''dans les semaines à venir'' MGS : le doubleur de Raiden tease des annonces ''dans les semaines à venir''

Alors que Metal Gear Rising fêtera ses 10 ans (déjà) le mois prochain, l'un des fans a interrogé Quinton Flynn (doubleur de Raiden) pour savoir si l'on aurait droit à une suite, ou n'importe quoi concernant la franchise Metal Gear en général.



Et l'homme a simplement invité petit smiley à l'appui à patienter jusqu'à ce que « des choses soient annoncées dans les semaines à venir ». Suffisant pour relancer les rumeurs autour d'un remaster des épisodes d'origine, sans oublier un remake de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater.



Reste à voir si tout cela peut avoir lieu lors d'un show dédié comme avec Silent Hill, ou si la franchise viendra s'incruster dans un éventuel State of Play spécial tiers évoqué plus tôt cette semaine.