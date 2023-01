Silent Hill : pour Motoi Okamoto, n'importe qui peut désormais proposer son idée

On a pu le remarquer :est de retour et pas qu'un peu avec pas moins de 4 projets annoncés dontet alors que des rumeurs évoquent 3 autres chantiers encore maintenus secrets, l'actuel producteur Motoi Okamoto a fait savoir auprès de la branche japonaise d'IGN que Konami est désormais plus ouvert que jamais pour pousser la licence.L'homme évoque qu'il y a quelques temps, la volonté était de rameuter plusieurs développeurs différents pour autant de projet sans pour autant le « crier sur les toits » avant le show :Dire que Kojima avait proposé une certaine idée fut un temps… Mais voilà, n'importe qui peut être convié à la fête et apporter sa pierre à l'édifice avec toujours plus d'originalité, d'où le fameuxqui il faut le reconnaître attise une certaine curiosité.