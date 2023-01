[Rumeur] Jez Corden : le show Xbox de janvier serait un ''Developer Direct'' (avec du Redfall et Forza) [Rumeur] Jez Corden : le show Xbox de janvier serait un ''Developer Direct'' (avec du Redfall et Forza)

Et voilà, les langues se délient davantage concernant le fameux show Xbox prévu en janvier, et c'est Jez Corden qui n'aura donc pas souhaité attendre plus longtemps pour balancer la sauce.



Point de Xbox Showcase malheureusement, mais un « Developer Direct » à suivre en live le 25 janvier à 21h00 (heure FR), un nouveau type d'émissions qui apparemment reviendra régulièrement pour enfin donner de l'actualité entre deux events majeurs.



Pour ce premier numéro, nous aurons du Redfall, du Forza Motorsport, du Minecraft Legends et un mot sur Zenimax Online, probablement dans le cadre du suivi de l'increvable The Elder Scrolls Online.



Quant à Starfield, il devrait attendre encore un peu pour un focus plus important.