Respawn parle du nouveau système de positions dans Star Wars Jedi : Survivor

C'est récemment durant les Game Awards que la communication autour dea pris un nouvel envol avec la diffusion d'une première vidéo de gameplay, mais ce n'était pas suffisamment pour Game Informer qui est directement parti chercher des informations auprès du directeur Stig Asmussen, et la pêche a été plutôt bonne.On y apprend notamment l'ajout d'un système de positions pour les combats, fonction loin d'être inconnu de certains Souls-like pourrait-on dire, avec plus précisément 5 styles plus ou moins avantageux en fonction des ennemis en face, et le besoin de déterminer vous-mêmes quelle position est la plus efficace face à tel ou tel opposant.Nous aurons par exemple la position à deux sabre-lasers (nervosité accrue), une autre avec un sabre-laser dans une main et un blaster dans l'autre montrant à quel point Cal n'a plus rien d'un Jedi « traditionnel », ou encore une position lourde avec un sabre type crossguard façon Kylo Ren, où vos mouvements seront plus lents pour des attaques bien plus puissantes.Stig Asmussen évoque également l'arrivée d'un nouveau personnage au centre du scénario, le mercenaire Bode Akuna (« presque comme un frère » pour Cale), avec qui notre héros pourra évoluer dans les combats comme les déplacements, mais aussi de nouvelles mécaniques d'exploration (câble d'ascension, monture à apprivoiser…) pour pousser davantage l'aspect MetroidVania.Nul doute que EA comme Respawn balanceront de nouvelles vidéos dans les semaines à venir afin de nous préparer au lancement prévu le 17 mars 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.