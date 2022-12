Un prix pour le retour de Persona 3 & 4 Un prix pour le retour de Persona 3 & 4

C'est le 19 janvier 2023 que feront leurs retours Persona 3 Portable et Persona 4 Golden sur tous les supports qui n'y ont pas encore eu droit jusqu'à présent, des PlayStation à la Xbox en passant par la Switch, sans oublier le PC dans le cas du 3, et la proposition Day One dans le Game Pass pour les deux titres.



Atlus revient aujourd'hui rapidement sur le sujet pour évoquer rapidement que chacun bénéficiera d'un rendu HD (encore heureux), d'un choix dans la difficulté et d'un système de sauvegarde rapide, et plus de ne coûter que 1980 yens, dont très probablement 19,99€ chez nous.