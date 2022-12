Royaume-Uni : niveau ventes, les 3 consoles sont au coude-à-coude en 2022 Royaume-Uni : niveau ventes, les 3 consoles sont au coude-à-coude en 2022

Dans son dernier rapport bien sourcé, GamesIndustry a fait savoir que le mois de décembre déterminera quelle sera la console la plus vendue de l'année au Royaume-Uni. Car là où les jeux étaient faits depuis longtemps les années précédentes (la Switch) et également celles d'avant (la PS4), tout se situe désormais dans un mouchoir de poche avec sur 11 mois, une PlayStation 5 certes leader mais avec seulement 20.000 unités d'avance sur la dernière du classement (la Xbox Series).



Pour montrer à quel point 20.000, ce n'est pas grand-chose sur une année, sachez que 372.000 consoles ont été vendues au Royaume-Uni pour le seul mois de novembre. Un mois de novembre d'ailleurs dominé par la Switch, suivie par la Xbox Series. A noter qu'en séparant chaque modèle de chaque console (OLED, PS5 Digital, Series X, etc), c'est la Xbox Series S qui sort vainqueur le mois dernier, bien aidée par la promotion durant la semaine du Black Friday.