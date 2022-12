Jens Andersson arrive en renfort sur le Indiana Jones de MachineGames Jens Andersson arrive en renfort sur le Indiana Jones de MachineGames

Agréable coïncidence du côté de Bethesda : c'est au moment où Todd Howard vante les mérites du chantier Indiana Jones chez Machine Games que l'on apprend l'arrivée en renfort de Jens Andersson comme lead-designer.



Loin d'être un inconnu du média puisque réalisateur de The Darkness et surtout la surprenante adaptation Chronicles of Riddick, avec d'ailleurs un joli destin par rapport à la franchise de LucasFilm : Andersson travaillait il y a une dizaine d'années chez LucasArts pour justement concevoir un jeu Indiana Jones qui fut annulé, au moment où la boîte dégommait la majeure partie de ses projets (souvenez-vous de Star Wars 1313…).



Une belle revanche pour ce titre qui selon Todd Howard sera un mélange des genres, suffisamment « unique ». En bref, pas un simple jeu d'action façon Wolfenstein avec un fouet.