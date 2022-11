Activision x Xbox : la Serbie approuve, pendant que Microsoft se tourne vers les régulateurs européens Activision x Xbox : la Serbie approuve, pendant que Microsoft se tourne vers les régulateurs européens

Les choses avancent dans l'acquisition d'Activision Blizzard, ou en tout cas Microsoft se démène pour les faire progresser, et l'on apprend qu'après l'Arabie Saoudite et le Brésil, c'est maintenant officiellement les régulateurs serbes qui ont approuvé le rachat, sans condition.



3 signatures sur 16, ce n'est pas dément, surtout que les principaux sont encore à convaincre et justement, selon les sources du très renseigné Reuters, Microsoft est en train de s'attarder sur l'Union Européenne actuellement en Phase 2 de son enquête, approuvant les propos du New York Times sur le fait que l'entreprise compte poser sur la table un contrat de 10 ans garantissant que si le rachat était validé, la licence Call of Duty continuerait de sortir sur supports PlayStation, en physique, en numérique et même en Cloud si Sony est intéressé.



Il s'agirait du plus gros argument (accompagné d'autres dont on ne sait rien) afin d'accélérer drastiquement la procédure de la Commission Européenne. En cas d'approbation se créerait ainsi un effet boule de neige qui augmenterait les chances d'une validation auprès des régulateurs UK & US pour enfin boucler cette longue affaire.