Ys X signé pour 2023 (au Japon) Ys X signé pour 2023 (au Japon)

Dans le cadre de l'annonce de ses résultats fiscaux, où la boîte se maintient tranquillement dans le vert, Falcom vient d'annoncer que Ys X sortirait « avant » le 30 septembre 2023 au Japon, et la surprise vient que outre les versions PlayStation 5 et PlayStation 4, une édition Switch sera cette fois directement présente en même temps sans attendre l'apport d'un NIS America (qui néanmoins ne manquera pas de porter le jeu sur PC).



Deux autres jeux arriveront sur Switch l'année prochaine, sans que l'on nous précise lesquels, et reste maintenant à attendre la présentation du premier cité dont on nous annonce de grands changements dans le système de combat, et s'il faudra attendre encore des plombes avant de le voir arriver chez nous.