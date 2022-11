[RUMEUR] Vers un Horizon sauce MMORPG [RUMEUR] Vers un Horizon sauce MMORPG

Alors que Horizon : Forbidden West est disponible depuis le début d'année et que certaines rumeurs font état d'une future extension (comme pour le premier épisode), on sent que Sony veut plus que jamais pousser la franchise de Guerilla, avec officiellement un spin-off qui sera présent en février 2023 pour le lancement du PlayStation VR 2, sans oublier les préparatifs pour la série Live sur Netflix… et peut-être encore autre chose.



Car via VGC, le site coréen MTN rapporte que Sony aurait conclus un accord avec NCSoft (Guild Wars, entre autres) pour développer un MMO Horizon à destination mondiale. Aucun des concernés n'a pour l'heure souhaité commenter l'information, qui si confirmé donnerait un élan supplémentaire à la nouvelle politique PlayStation autour des jeux à service (sans oublier la haute probabilité d'un lancement conjoint PC/PS5 vu le type de jeu).