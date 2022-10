Faute de Genshin Impact, Xbox compte bien trouver le prochain élu chinois ou coréen

Depuis un bon moment, quand on parle de potentiels deals ou rachats par un constructeur sur le marché asiatique, on pense naturellement aux développeurs japonais mais selon Reteurs, c'est également vers la Chine et la Corée que sont captés les attentions de Microsoft et Sony.Le site économique a enquêté sur le sujet et a découvert que Microsoft garde en travers de la gorge l'absence desur supports Xbox, un F2P chinois aujourd'hui connu mondialement dont le CA se chiffre en milliards de dollars. La colère fut d'autant plus grande en interne que Microsoft aurait bien approché HoyoVerse en début de développement, sans que l'on sache s'il y a eu négociation (et donc refus) ou si le constructeur n'a pas eu pleinement confiance au potentiel du projet.De fait, Microsoft a mis en place une équipe spécialisée dans la recherche de futures pépites asiatiques pour ne pas laisser passer le prochain élu, et surtout continuer de garnir le Game Pass en y apportant de la variété. D'où l'arrivée surprise sur le service à abonnement dealors que la version PS5 est portée disparue, ou encore l'apparent partenariat marketing avec le très attirant Soulsqui sera également proposé Day One dans le Game Pass.Sur le sujet, Sony ne reste pas les bras ballants et s'il est tout à fait possible que Sony ait temporairement verrouillé l'accès deà son concurrent direct (une version Switch est néanmoins en chantier), des actions plus officielles sont connues, comme la récupération de, aka le « Bayonetta coréen ».