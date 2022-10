Need for Speed : le reveal en approche

Une fois de plus, Tom Henderson prouve l'efficacité de ses sources : Electronic Arts s'apprête sous peu à présenter ENFIN le retour de, preuve avec le visuel ci-dessous diffusé sur Twitter, et le sous-entendu en commentaire que le reveal pourrait avoir lieu cette semaine.Pour rappel, celui qui se nommeraitaurait droit à une communication intense et rapide vu que l'on parle d'un lancement prévu dans moins de 2 mois, plus précisément le 2 décembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.