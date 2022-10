Tencent compte passer la seconde dans l'acquisition de studios, particulièrement en Europe Tencent compte passer la seconde dans l'acquisition de studios, particulièrement en Europe

Les nombreuses participations minoritaires de Tencent chez de nombreux éditeurs de JV n'avait que pour but de s'implémenter en douce dans le média, et maintenant que les habitudes sont prises, si l'on en croit les sources très renseignés de Reuters, l'heure est maintenant au coup d'accélérateur en sortant les millions/milliards pour prendre le contrôle de plusieurs entreprises, surtout en Europe.



Plusieurs entreprises appartiennent déjà à Tencent comme Funcom, Splash Damage, Riot Games ou encore Turtle Rock, mais de plus gros morceaux sont en vue et reste à savoir lesquels, en mettant de coté Ubisoft avec qui le géant chinois à un accord contractuel pour empêcher une OPA.



En attendant de découvrir qui sera absorbé, ce changement de politique n'a rien de surprenant quand le contexte tend à la concentration des forces, avec des rachats chez Microsoft, Sony, Embracer… sans oublier l'Arabie Saoudite qui a annoncé vouloir investir des milliards dans des acquisitions à travers le monde.