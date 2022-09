A Plague Tale Requiem : la durée de vie estimée

Asobo Studio, ou plus exactement son Lead Level Designer (Kevin Pinson), vient d'indiquer que la durée de vie deoscillera entre 15 et 18 heures, sans même inclure les cinématiques.Très convenable pour une expérience solo et assez narrative, et cette durée de vie est dictée par l'histoire à raconter, signifiant qu'il n'y a pas de remplissage pour augmenter artificiellement le temps de jeu.On vérifiera cela le 18 octobre, sur PC, PlayStation, Xbox et directement dans le Game Pass.