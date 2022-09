Certain Affinity confirme travailler sur quelque chose ''d'ambitieux et nouveau'' pour la série Halo Certain Affinity confirme travailler sur quelque chose ''d'ambitieux et nouveau'' pour la série Halo

La confirmation des rumeurs autour d'un mode Battle Royale (ou proche) pour Halo Infinite chez Certain Affinity se fait attendre mais les indices se multiplient, avec aujourd'hui le studio lui-même qui a déclaré à Vendurebeat avoir une centaine d'employés travaillant exclusivement sur « quelques chose d'ambitieux et nouveau » pour la franchise Halo.



Ce mode est l'un des trois projets en cours de développement chez Certain Affinity. L'un des deux autres seraient un Monster Hunter-like en collaboration avec les Xbox Game Studios.