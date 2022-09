Super Mario Bros : le premier teaser du film sera diffusé à la Comic-Con de New York

La Comic-Con de New York aura lieu durant la période allant du 6 au 9 octobre et même si vous n'êtes aucunement fan de Marvel ou DC Comics, il y aura néanmoins un petit rendez-vous à retenir pour les curieux et fan de Nintendo : le 6 octobre à 22h00 (heure FR) sera diffusé le « teaser trailer » du filmUne production Illumination () qui arrivera dans les salles le 7 avril 2023, et qui vu l'aura de la licence comme de la boîte de production a de sérieux atouts en manche pour venir bouleverser le top des plus gros succès d'adaptation au cinéma.