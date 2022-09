Le portage de Valkyrie Profile : Lenneth (PSP) devra attendre 3 mois de plus

Faire un simple portage d'un jeu PSP sur PlayStation 5 doit visiblement réclamer plus de travail que prévu, et Square Enix annonce donc quedevra attendre le 22 décembre au lieu de ce 29 septembre, qui restera le jour du lancement deBien entendu, ceux qui ont précommandé ce dernier dans son édition Digitale Deluxe et qui aurait donc dû obtenirdevront patienter jusqu'à la même date.