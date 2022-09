Rachat d'Activision par Microsoft : EA serait lui parfaitement d'accord Rachat d'Activision par Microsoft : EA serait lui parfaitement d'accord

Pendant que Microsoft fait tout pour valider l'aval des dernières instances douteuses, et que Jim Ryan hurle tout son mécontentement, Andrew Wilson (PDG d'Electronic Arts) débarque dans son coin, un probable sourire cynique aux lèvres, pour déclarer auprès de Goldman Sachs que l'éventualité d'une exclusivité future de Call of Duty sur tel ou tel support serait « une formidable opportunité » pour pousser davantage la franchise Battlefield (donc sur les consoles PlayStation, on l'a compris).



Une déclaration d'ailleurs assez ironique quand on sait que Battlefield 2042 tout comme plusieurs des épisodes précédents ont été en partenariat marketing avec la marque Xbox.



Andrew Wilson qui en profite d'ailleurs pour agiter à nouveau son drapeau de la pleine indépendance, comme pour faire écho aux rumeurs (démenties) d'un rachat d'Electronic Arts par Amazon.



EA qui a récemment fait l'actualité par l'officialisation d'un surprenant partenariat avec Koei Tecmo/Omega Force pour un Monster Hunter-like, la création d'un nouveau studio pour développer une campagne solo sur Battlefield, ou encore les rumeurs (encore en attente de confirmation) sur deux projets Marvel, un pour Iron Man (EA Motive), l'autre pour Black Panther.