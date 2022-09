Fuga MOS 2 sera aussi dans le Game Pass

Depuis le 15 septembre dernier,de CyberConnect2 est disponible dans le Game Pass et apprenez qu'il en sera de même pour le deuxième épisode à venir on ne sait quand, tandis qu'on peut déjà se demander si ce sera toujours le cas pour le troisième (oui, il y a un 3 de prévu pour rappel).Voilà c'est tout. Juste que certains ont interrogé le boss du studio, Hiroshi Matsuyama, sur le fait de proposer sa série dans le Game Pass de Microsoft, lui qui disait il y a un an que le jeu vidéo était incompatible avec les modèles à abonnement. Et attention, pirouette magique : en fait, selon lui, c'est parfaitement compatible avec les jeux qui ne durent pas trop longtemps (plus ou moins une quinzaine d'heures pour).Mais il reconnaît également que des jeux beaucoup plus longs trouvent succès sur les services à abonnement, et que sa propre opinion d'il y a un an était fausse. De fait il s'excuse. C'est pardonné, allez.