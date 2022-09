343 Industries va perdre son ingénieur en chef 343 Industries va perdre son ingénieur en chef

Si l'on en croit les sources de Windows Central, le ménage autour de 343 Industries ne serait pas terminé avec cette fois le départ de David Berger, l'un des boss du studio sur tout ce qui touche à la technique, ayant constitué une équipe de 120 ingénieurs à partir de rien au fil de ses 14 ans passés dans le studio, d'abord pour Halo 4, puis dernièrement pour Halo Infinite et la conception du moteur maison Slipspace.



Ce départ suivrait celui de Bonnie Ross, fondatrice du studio qui fait officiellement ses valises pour des raisons familiales et de santé, quittant en même temps Microsoft après 28 ans de bons services.



Des raisons légitimes, officiellement encore une fois, même si certains y verront la tentative de remettre 343i sur de bons rails après le malheureux début de carrière de Halo Infinite, avec un suivi multi jugé trop lent, et une campagne qui un an après n'a toujours pas accueilli son coop en ligne (mais c'est pour le mois prochain), s'est vu annulé le coop local, n'a toujours pas eu de contenu neuf, et on ne parle pas du Ray-Tracing toujours aux abonnés absents alors que c'était considéré comme « une priorité » en octobre 2021...